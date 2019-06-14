Баскетболіст збірної України виступить у фіналі чемпіонату Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. "Барселона" центрового національної збірної України Артема Пустового вийшла у фінал плей-оф чемпіонату Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Каталонці "всуху" виграли півфінальну серію у "Сарагоси" – 3:0.
У заключному матчі команда українського "бігмена" перемогла на виїзді з рахунком 96:81, а Пустовий вийшовши з лави, отримав лише 3 хвилини ігрового часу, за які встиг відзначитись 5 очками (1/1 двоочкових, 3/3 штрафних) та 2 заробленими на собі фолами (РЕ 7).
Також додамо, фінал Ліги АСВ стартуватиме 15 червня першим матчем серії, який пройде в Мадриді — конкурентом "синьо-гранатових" буде їх одвічний суперник мадридський "Реал".