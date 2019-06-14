Баскетболист сборной Украины выступит в финале чемпионата Испании

Каталонцы "всухую" выиграли полуфинальную серию у "Сарагосы" - 3:0.

В заключительном матче команда украинского "бигмена" победила на выезде со счетом 96:81, а Пустовой выйдя со скамейки, получил лишь 3 минуты игрового времени, за которые успел отличиться 5 очками (1/1 двухочковых, 3/3 штрафных) и 2 заработанными на себе фолами (РЕ 7).

Также добавим, финал Лиги АСВ стартует 15 июня первым матчем серии, который пройдет в Мадриде - конкурентом "сине-гранатовых" будет их извечный соперник мадридский "Реал".