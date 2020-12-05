Баскетболіст збірної України про перехід в клуб НБА: це першокласна організація

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Центровий збірної України з баскетболу Олексій Лень поділився очікуваннями від свого майбутнього дебюту у складі клубу НБА "Торонто Репторс", інформує УНН з посиланням на "Sportsnet".

Після виступів у складах "Фінікса" та "Атланти", Лень знаходиться в передчутті від виступу в одному з топових клубів Східної конференції НБА.

"Весь час думав, що повернуся в Сакраменто "Кінгз", до тих пір поки "Торонто" не звернувся до нас. Я просто "вскочив на борт". Справа не в грошах, а в можливості зіграти за першокласну організацію. Для мене це приголомшлива можливість рухатися вперед, зіграти в плей-офф, бути частиною переможної культури. Схоже, ця команда мені підходить.

Тут роблять багато відмінних речей для розвитку гравців, тут є щось схоже на міжнародну культуру. Я відчуваю, що кожен іноземний гравець "Торонто" завжди ставав краще. Вони приходили сюди, і через кілька років всі бачили успіх і розвиток. Так що мене це завжди цікавило і інтригувало", - наголосив "бігмен".

Про розвиток гравців "Торонто" та перші 5-ть років кар'єри в НБА: "усі знають про розвиток гравців в "Торонто", без сумнівів. За перші 5 років кар'єри в НБА я не виконував багато триочкових. Потім приїхав в "Атланту", де тренер почав дозволяти мені кидати. Я виразно довів, що вмію кидати м'яч, тому тренер буде вирішувати, як використовувати цей навик", - резюмував Лень.

Додамо, що регулярний сезон НБА стартуватиме 22 грудня. Наразі календар матчів за участі "Торонто" залишається невідомим. Проте 12 грудня Лень зможе вийти за "Репторс" у грі передсезонного турніру НБА проти "Шарлотт".

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