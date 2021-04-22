Баскетбол: “Запоріжжя” завдав поразки чинному чемпіону України

Деталі

В першій половині “Дніпро” робив дуже багато помилок. Чинні чемпіони України 15 разів втрачали м’яч. “Запоріжжя” цим користувався. За 20 хвилин підопічні Плеханова перекидали суперника 17 на 10 і як підсумок відправилися на велику перерву з перевагою +14.

Після відпочинку представники “Дніпра” змогли забрати третю чверть до свого активу. В заключній частині “Запоріжжя” таким марнотратством не займалося і грало надійніше — 68:62.



Варто відзначити внесок американського легіонера переможців Кеффі, який набрав 18 очок та віддав 11 передач оформивши дабл-дабл. Також себе проявив литовець Маяускас, який додав в актив 20 балів.

Доповнення

В одному з інших матчі змагального дня “Прометей” знищив “Харківських Соколів” — 104:68.