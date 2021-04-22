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Баскетбол: "Запорожье" нанес поражение действующему чемпиону Украины

Баскетбол: "Запорожье" нанес поражение действующему чемпиону Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Баскетболисты “Запорожье” дома смогли обыграть действующего чемпиона Украины “Днепр” в рамках баталии Суперлиги по баскетболу, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Детали

В первой половине “Днепр” делал слишком много ошибок. Действующие чемпионы Украины 15 раз теряли мяч. “Запорожье” этим пользовался. За 20 минут подопечные Плеханова перебрасывали соперника 17 на 10 и как итог отправились на большой перерыв с преимуществом +14.

После отдыха представители “Днепра” смогли забрать третью четверть в свой актив. В заключительной части “Запорожье” таким расточительством не занималось и играло надежнее — 68:62.

Стоит отметить вклад американского легионера победителей Кэффи, который набрал 18 очков и отдал 11 передач оформив дабл-дабл. Также себя проявил литовец Маяускас, который добавил в актив 20 баллов.

Дополнение

На одном из матче соревновательного дня “Прометей” уничтожил “Харьковских Соколов” — 104: 68.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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