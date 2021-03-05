Баскетбол: найтитулованіший клуб країни здобув 13-ту перемогу в сезоні

Деталі

Кияни по-господарськи з перших атак пішли вперед. Рахунок у матчі відкрили два поспіль дальні влучання Бурта та Девенпорта. Згодом Кобець додав третє влучання з-за дуги. Ще до середини ігрового часу стартової чверті “Будівельник” мав 14 очок переваги. Та гості поступового оговталися й стали нарощувати спротив. До великої перерви з переваги киян залишилося лише 6 очок.

По перерві ще якийсь час в поєдинку трималася рівновага. “Миколаїв” відіграв ще один бал загальної різниці. Та на заключну чверть матчу більше сил залишилося в господарів. Відтак кияни повернули перевагу в 14 очок та здобули 13-ту перемогу в сезоні.

Статистика гравців:

“Будівельник”: Девенпорт 21 пункт + 6 пд, Д. Джонсон 18 + 13 пд, Бурт 13 + 16 пр, Кобець 9 + 6 пд, Девое 9, Звонов 9, Яковічс 8, Р. Джонсон 4, Анісімов, Горбенко, Кожемякін, Козлов.

“Миколаїв”: Едж 17, Дубоненко 15, Конате 13 + 7 пд, Гудвін 11 + 5 пд, Приймак 6 + 8 пд, Едріан 6 + 6 пд, Колтер 6 + 8 пр, Хохоник 3.

Доповнення

“Будівельник”, який є найтитулованішим клубом країни, здобув 13 виграш при 13 поразках.