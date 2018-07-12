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"Барселона" витратила 36 млн євро на трансфер захисника "Севільї"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Титулована іспанська "Барселона" продовжила підсилення складу за допомогою трансферу оборонця андалузької "Севільї" Клемана Лангле, передає УНН з посиланням на сайт "синьо-гранатових".

Керівництво каталонців активували клаусулу в угоді 23-річного француза із "Севільєю", яка складала 35,9 млн. євро. Контракт із Лангле підписаний на п'ять років до 30 червня 2023 року.

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Примітно, що сума відступних за гравця становитиме 300 млн євро.

Варто відзначити, що Лангле виступав за "Севілью" з 2017 року, де сумарно зіграв 73 матчі і забив 4 голи.

Додамо також, раніше, "блаугранос" придбали у "Герміо" бразильського хавбека Артура за 31 млн євро плюс 9 млн. в якості бонусів.

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