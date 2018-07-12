"Барселона" потратила 36 млн евро на трансфер защитника "Севильи"

Руководство каталонцев активировало клаусулу в соглашении 23-летнего француза с "Севильей", которая составляла 35,9 млн евро. Контракт с Лангле подписан на пять лет до 30 июня 2023 года.

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Примечательно, что сумма отступных за игрока составит 300 млн евро.

Стоит отметить, что Лангле выступал за "Севилью" с 2017 года, где суммарно сыграл 73 матча и забил 4 гола.

Добавим также, ранее, "блаугранос" приобрели в "Гермию" бразильского хавбека Артура за 31 млн евро плюс 9 млн в качестве бонусов.