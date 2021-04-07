Бали до рейтингу Зеленського: політолог про контрактування 10 мільйонів доз вакцини Pfizer

Цитата:

"Якщо брати Зеленського, то у ситуації з Pfizer, комунікацією, то це зараз перемога. Це зіб’є скепсис стосовно вакцинації в Україні, але надалі буде залежати від того, наскільки активна буде вакцинація і коли буде поставлена перша партія вакцини Pfizer. Я думаю, що скоріше за все після її постачання в Україну ми побачимо відчутне зростання охочих вакцинуватись", - вважає Саакян.

Деталі

За словами політолога, репутація вакцини AstraZeneca постраждала в першу чергу через міжнародну дискредитаційну інформаційну кампанію.

"Все ж таки проти AstraZeneca була розгорнута міжнародна компанія по дискредитації, не говорячи вже про стандартний скепсис до індійських та китайських продуктів. Тому Pfizer на цьому тлі виглядає звісно більш у вигідному світлі, особливо тому, що саме ним щеплюється той же Ізраїль, який демонструє лідерські позиції з вакцинації", - зауважив Саакян.

Доповнення

Нагадаємо, міністр Степанов розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже найближчими місяцями. До того ж раніше він повідомляв, що Україна чекає постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року. Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

Довідка

За минулу добу 15 585 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 127 мобільними бригадами з імунізації та 755 пунктами щеплення. Загалом 320 265 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії. Станом на 6 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 419 379 людей.