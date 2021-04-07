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Баллы в рейтинг Зеленского: политолог о контрактировании 10 миллионов доз вакцины Pfizer

Баллы в рейтинг Зеленского: политолог о контрактировании 10 миллионов доз вакцины Pfizer

Киев  •  УНН

 • 20210 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Политолог Олег Саакян в комментарии УНН рассказал о том, каким образом слаженная работа Президента Зеленского, Министерства здравоохранения и ОП по контрактированию 10 миллионов доз вакцины Pfizer принесла дивиденды рейтингу Главы государства, а также почему ее первые партии могут значительно ускорить процесс вакцинации в Украине.

Цитата:

"Если брать Зеленского, то в ситуации с Pfizer, коммуникацией, то это сейчас победа. Это собьет скепсис относительно вакцинации в Украине, но в дальнейшем будет зависеть от того, насколько активно будет вакцинация и когда будет поставлена первая партия вакцины Pfizer. Я думаю, что скорее всего после поставки в Украину мы увидим ощутимый рост желающих вакцинироваться", - считает Саакян.

Детали

По словам политолога, репутация вакцины AstraZeneca пострадала в первую очередь из-за международной дискредитационной информационной кампании.

"Все же против AstraZeneca была развернута международная компания по дискредитации, не говоря уже о стандартном скепсисе к индийским и китайским продуктам. Поэтому Pfizer на этом фоне выглядит конечно более в выгодном свете, особенно потому, что именно им прививаются то же Израиль, который демонстрирует лидирующие позиции по вакцинации", - отметил Саакян.

Дополнение

Напомним, министр Степанов рассказал, что первые партии из 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы. К тому же ранее он сообщал, что Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

Справка

За минувшие сутки 15 585 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 127 мобильными бригадами по иммунизации и 755 пунктами прививки. В общем 320 265 человек привито с начала прививочной кампании. По состоянию на 6 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 419 379 человек.

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