Багатоповерхівка залишилася без води на Черкащині
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 7 січня. УНН. У Золотоноші на вул.Старобазарній, 1 вийшла з ладу “задвижка” системи водопостачання, через що багатоквартирний будинок залишився без води. Про це у Facebook повідомив начальник Управління ЖКГ Золотоніської міської ради Олександр Флоренко, передає УНН-Центр.
Як зазначив Олександр Флоренко, ліквідовувати аварію на системі водопостачання водоканалівцям доведеться різдвяного ранку.
Очікуються перебої з водопостачанням, тому мешканцям порадив зробити запаси води.
Як повідомляв УНН, через прориви тепломережі 56 житлових будинків у Херсоні залишились без опалення.