Многоэтажка осталась без воды в Черкасской области

Черкассы-Киев. 7 января. УНН. В Золотоноше на ул.Старобазарной, 1 вышла из строя "задвижка" системы водоснабжения, из-за чего многоквартирный дом остался без воды. Об этом в Facebook сообщил начальник Управления ЖКХ Золотоношского городского совета Александр Флоренко, передает УНН-Центр.