Многоэтажка осталась без воды в Черкасской области
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 7 января. УНН. В Золотоноше на ул.Старобазарной, 1 вышла из строя "задвижка" системы водоснабжения, из-за чего многоквартирный дом остался без воды. Об этом в Facebook сообщил начальник Управления ЖКХ Золотоношского городского совета Александр Флоренко, передает УНН-Центр.
Как отметил Александр Флоренко, ликвидировать аварию на системе водоснабжения водоканаловцам придется рождественского утра.
Ожидаются перебои с водоснабжением, поэтому жителям посоветовали сделать запасы воды.
Как сообщал УНН, из-за прорывов теплосети 56 жилых домов в Херсоне остались без отопления.