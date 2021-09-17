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Багаті країни показують невтішний прогрес у фінансуванні боротьби зі зміною клімату - ОЕСР

Багаті країни показують невтішний прогрес у фінансуванні боротьби зі зміною клімату - ОЕСР

Київ • УНН

 • 27110 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) заявила в п'ятницю, що багаті країни не досягають великих успіхів у виконанні своєї обіцянки надавати біднішим країнам 100 мільярдів доларів на рік на боротьбу зі зміною клімату, повідомляє УНН.

Цитата:

"Кліматичне фінансування продовжувало зростати в 2019 році, але розвиненим країнам як і раніше не вистачає 20 мільярдів доларів США для досягнення мети 2020 року з мобілізації 100 мільярдів доларів США", - сказав генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман.

"Обмежений прогрес в загальних обсягах кліматичного фінансування в період з 2018 по 2019 рік розчаровує, особливо напередодні COP26. Хоча належним чином перевірені дані за 2020 рік не будуть доступні до початку наступного року, ясно, що кліматичне фінансування буде як і раніше далеко від поставленої мети. Ще багато чого треба зробити. Ми знаємо, що країни-донори визнають це, і тепер Канада і Німеччина просувають план реалізації для мобілізації додаткових фінансових коштів, необхідних для досягнення мети в 100 мільярдів доларів на рік", - зазначив генеральний секретар ОЕСР.

Деталі

Згідно з новими даними ОЕСР, кліматичне фінансування, надане і мобілізоване розвиненими країнами для країн, що розвиваються, становило 79,6 млрд доларів США в 2019 році, що на 2% більше, ніж 78,3 млрд доларів 2018 році.

Невелике зростання в ОЕСР пояснили збільшенням державного фінансування боротьби зі зміною клімату, що надається міжнародними організаціями, у той час як обсяг двосторонніх зобов'язань щодо державного фінансування боротьби зі зміною клімату знизився, так само як і фінансування боротьби зі зміною клімату, мобілізоване з приватних джерел.

Державне кліматичне фінансування з розвинених країн становило левову частку від показника 2019 року, близько 62,9 млрд доларів США, а ще 2,6 млрд доларів США були надані у вигляді експортних кредитів, підтримуваних державою.

Решта суми, близько 14 мільярдів доларів, припала на приватні інвестиції, залучені через державні механізми.

Доповнення

Саміт ООН з питань клімату в Копенгагені в 2009 році зобов'язав, аби бідніші країни отримали 100 мільярдів доларів, і це зобов'язання було підтверджено у Паризькій кліматичній угоді 2015 року.

Це четвертий звіт-оцінка ОЕСР прогресу в досягненні мети РКЗК ООН з мобілізації 100 мільярдів доларів США в рік з 2020 року, щоб допомогти країнам, що розвиваються впоратися зі зміною клімату і адаптуватися до нього.

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