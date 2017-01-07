Б.Обама пообіцяв з'ясувати мотиви стрілка в аеропорту Флориди за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Президент США Барак Обама заявив, що мотиви, влаштувавшого в аеропорту Флориди стрілянину чоловіка, стануть відомі протягом доби, передає УНН з посиланням на ABC.
“Як правило, я не коментую такі питання, поки не отримаю всю інформацію,” — сказав президент в рамках інтерв’ю телекомпанії у відповідь на питання, чи є інцидент терористичним актом.
Б.Обама також підкреслив, що детальна інформація про подію стане відома спецслужбам протягом доби.
“Я думаю, в наступні 24 години ми дізнаємося точно, як саме це сталося і якими були мотиви,” — зазначив Б.Обама, підкресливши, що представники адміністрації знаходяться в контакті з владою Флориди.
Нагадаємо, невідомий влаштував стрілянину в Терміналі 2 близько 20.00 за київським часом.
В результаті стрілянини загинуло п’ять осіб, також вісім зазнали поранень, наразі їх госпіталізовано.
Як повідомляв УНН, ім’я чоловіка, який влаштував стрілянину в аеропорту Флориди, за попередніми даними, Естебан Сантьяго, пізніше поліція затримала чоловіка.