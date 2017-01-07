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Б.Обама пообещал выяснить мотивы стрелка в аэропорту Флориды за сутки

Б.Обама пообещал выяснить мотивы стрелка в аэропорту Флориды за сутки

Киев • УНН

 • 7565 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Президент США Барак Обама заявил, что мотивы, устроив в аэропорту Флориды стрельбу мужчину, станут известны в течение суток, передает УНН со ссылкой на ABC.

"Как правило, я не комментирую такие вопросы, пока не получу всю информацию", - сказал президент в рамках интервью телекомпании в ответ на вопрос, есть ли инцидент террористическим актом.

Б.Обама также подчеркнул, что детальная информация о происшествии станет известна спецслужбам в течение суток.

"Я думаю, в следующие 24 часа мы узнаем точно, как это произошло и какими были мотивы", - отметил Б.Обама, подчеркнув, что представители администрации находятся в контакте с властями Флориды.

Напомним, неизвестный устроил стрельбу в Терминале 2 около 20.00 по киевскому времени.

В результате стрельбы погибли пять человек, также восемь получили ранения, пока они госпитализированы.

Как сообщал УНН, имя человека, который устроил стрельбу в аэропорту Флориды, по предварительным данным, Эстебан Сантьяго, позже полиция задержала мужчину.

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