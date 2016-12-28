Б.Обама і С.Абе вшанували пам'ять загиблих у Перл-Харборі

У середу С.Абе і Б.Обама спільно взяли участь у пам'ятній церемонії біля меморіалу лінкора "Аризона", а також поклали вінки в бухті Перл-Харбор на місці затоплення японськими ВВС цього військового корабля.

Пізніше обидва політики виступили перед пресою в Перл-Харборі. "Я висловлюю своє щире співчуття... всім душам усіх відважних чоловіків та жінок, чиї життя були забрані війною, що відбувалася на цьому самому місці", - сказав С.Абе, додавши, що "ми ніколи не повинні повторювати жахів війни".

Б.Обама назвав "історичним" візит японського прем'єра.

"Це історичний жест, він свідчить про силу примирення, союз між американським і японським народом, нагадує про те, що навіть найглибші рани війни можуть поступитися місцем дружбі і довгому миру", - сказав президент США.

За його словами, після Другої світової війни обидві "країни вибрали дружбу і мир", що дозволило їм "домогтися великого успіху". Як зазначив президент США, "мирною взаємодією можна домогтися більшого, ніж війною; а примирення приносить більше плодів, ніж помста".

"Сьогодні союз між Сполученими Штатами і Японією скріплений не тільки взаємними інтересами, а й загальними цінностями. Він є наріжним каменем для миру і стабільності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", - сказав Б.Обама.

С.Абе став першим очільник японського уряду, який відвідав меморіал лінкора "Аризона" і вшанував пам'ять жертв бомбардування разом з президентом США. С.Абе висловив співчуття родичам загиблих, але не став приносити вибачень за атаку на Перл-Харбор японською авіацією 7 грудня 1941 року, яка змусила США вступити у Другу світову війну.

У травні 2016 року Б.Обама здійснив візит до Хіросіми, де вшанував пам'ять загиблих від американських атомних бомбардувань в 1945 році. Він став першим президентом США, який відвідав це місто. Вибачатися за події кінця Другої світової війни він також не став.