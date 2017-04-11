Б.Джонсон наполягає на санкціях проти РФ попри ігнорування його закликів країнами G7

Зазначається, що британський міністр закордонних справ Борис Джонсон сказав, що все ще можуть бути нові санкції щодо російських військовослужбовців за їх підтримку сирійського уряду - незважаючи на те, союзники G7 проігнорували його заклик до нових обмежувальних заходів проти Москви.

Країни G7 закликали до проведення незалежного міжнародного розслідування за хімічні атаки в Сирії. У свою чергу Б.Джонсон заявив, що в залежності від того, хто буде "відповідальним за використання хімічної зброї", на тих можуть бути накладені санкції, в тому числі це можуть бути російські офіцери.

Б.Джонсон додав, що згоден з іншими лідерами ЄС щодо того, що Росія має брати участь у обговоренні рішення по Сирії, але вона повинна відмовитися від підтримки президента Башара Асада, щоб зробити це.

Як повідомляв УНН, 11 квітня міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) не змогли домовитися про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації.