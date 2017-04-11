Б.Джонсон настаивает на санкциях против РФ несмотря на игнорирование его призывов странами G7

Отмечается, что британский министр иностранных дел Борис Джонсон сказал, что все еще могут быть новые санкции в отношении российских военнослужащих за их поддержку сирийского правительства - несмотря на то, союзники G7 проигнорировали его призыв к новым ограничительным мерам против Москвы.

Страны G7 призвали к проведению независимого международного расследования по химическим атакам в Сирии. В свою очередь Б.Джонсон заявил, что в зависимости от того, кто будет "ответственным за использование химического оружия", на тех могут быть наложены санкции, в том числе это могут быть российские офицеры.

Б.Джонсон добавил, что согласен с другими лидерами ЕС о том, что Россия должна участвовать в обсуждении решения по Сирии, но она должна отказаться от поддержки президента Башара Асада, чтобы сделать это.

Как сообщал УНН, 11 апреля Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) не смогли договориться о введении новых санкций против Российской Федерации.