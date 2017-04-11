Б.Джонсон настаивает на санкциях против РФ несмотря на игнорирование его призывов странами G7

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41031 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102490 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156925 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116641 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116593 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112590 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104275 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107080 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103576 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153733 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Б.Джонсон настаивает на санкциях против РФ несмотря на игнорирование его призывов странами G7

Б.Джонсон настаивает на санкциях против РФ несмотря на игнорирование его призывов странами G7

Киев  •  УНН

 • 11801 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который инициировал обсуждение новых санкций против РФ на заседании стран G7, вновь заявил о необходимости новых санкций против российских военных, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что британский министр иностранных дел Борис Джонсон сказал, что все еще могут быть новые санкции в отношении российских военнослужащих за их поддержку сирийского правительства - несмотря на то, союзники G7 проигнорировали его призыв к новым ограничительным мерам против Москвы.

Страны G7 призвали к проведению независимого международного расследования по химическим атакам в Сирии. В свою очередь Б.Джонсон заявил, что в зависимости от того, кто будет "ответственным за использование химического оружия", на тех могут быть наложены санкции, в том числе это могут быть российские офицеры.

Б.Джонсон добавил, что согласен с другими лидерами ЕС о том, что Россия должна участвовать в обсуждении решения по Сирии, но она должна отказаться от поддержки президента Башара Асада, чтобы сделать это.

Как сообщал УНН, 11 апреля Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) не смогли договориться о введении новых санкций против Российской Федерации.

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