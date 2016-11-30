Б.Ділан не прийде на зустріч нобелівських лауреатів з Б.Обамою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Представник Білого дому Джош Ернест повідомив, що американський поет і музикант Боб Ділан не візьме участі в зустрічі президента США Барака Обами з американцями — нобелівськими лауреатами 2016 року, яка повинна відбутися в середу, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“На жаль, для тих, хто цікавиться, повинен сказати, що Боба Ділана у Білому домі не буде, так що всі можуть розслабитися”, — сказав він.
Дж.Ернест уточнив, що Б.Ділан ніяк не пояснив свою відсутність. Він також зазначив, що Б.Обама вже зустрічався з музикантом і залишився задоволений.
Запрошення в Білий дім вважається високою честю.
В середині листопада повідомлялося, що Б.Ділан не приїде до Швеції на церемонію вручення Нобелівської премії.