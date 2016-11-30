Б.Дилан не придет на встречу нобелевских лауреатов с Обамой

"К сожалению, для тех, кто интересуется, должен сказать, что Боба Дилана в Белом доме не будет, так что все могут расслабиться", - сказал он.

Дж.Ернест уточнил, что Б.Дилан никак не объяснил свое отсутствие. Он также отметил, что Б.Обама уже встречался с музыкантом и остался доволен.

Приглашение в Белый дом считается высокой честью.

В середине ноября сообщалось, что Б.Дилан не приедет в Швецию на церемонию вручения Нобелевской премии.