Автовикрадача засудили до 5 років ув'язнення на Черкащині

Встановлено, що в серпні 2016 року в одному з сіл Золотоніського району зловмисник проник до приміщення гаража місцевого жителя й шляхом зламу вхідних воріт за допомогою металевого лому заволодів його автомобілем марки “DAEWOO SENS”. У подальшому злочинець з місця вчинення злочину зник, спричинивши потерпілому значної майнової шкоди.

Раніше судимого 49-річного чоловіка визнали винним за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України. Чоловіка засудили до п’яти років ув’язнення.