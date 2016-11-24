Автоугонщика приговорили к 5 годам заключения в Черкасской области

Установлено, что в августе 2016 года в одном из сел Золотоношского района злоумышленник проник в помещение гаража местного жителя и путем взлома входных ворот с помощью металлического лома завладел его автомобилем марки "DAEWOO SENS". В дальнейшем преступник с места совершения преступления скрылся, причинив потерпевшему значительный имущественный ущерб.

Ранее судимого 49-летнего мужчину признали виновным по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с проникновением в помещение) Уголовного кодекса Украины. Мужчину приговорили к пяти годам заключения.