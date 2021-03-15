Автоцивілка — обираємо найкращу!

Надійність компанії

Довіряти авто і життя компаніям, назви яких ви ніколи не чули — щонайменше необдумано і дивно. Надійність — це те, що очікують від страхової. Тому є сенс вивчити історію діяльності компанії на ринку, використовуючи офіційний сайт компанії та інші відкриті джерела.

Краще зрозуміти, як працюють ті чи інші страхові, допоможе сайт Моторного бюро.

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) — незалежна організація, яка координує та організує роботу українських страхових компаній по ОСЦПВ.

ARX на ринку вже 26 років, раніше працювала під ім’ям AXA в складі AXA Group, а зараз входить у найбільший канадський міжнародний холдинг Fairfax Financial Holdings Limited. Компанія вже багато років утримує лідерські позиції на ринку України, і зупинятися на досягнутому не збирається.

У березні компанія підготувала сюрприз для клієнтів — розіграш комплекту шин за умови придбання Автоцивілки онлайн з 15 по 31 березня.

Страхові виплати

Наскільки відповідально компанія підходить до виплат за страховими випадками — звичайно ж, питання найбільш важливе. Процес виплат повинен бути прозорим. Про те, чи платить компанія, можна дізнатися на тому ж сайті МТСБУ, вони регулярно подають звіти. ARX стабільно входить в Топ-5 компаній, які сумлінно здійснюють виплати ОСЦПВ.

Також інформація про виплати регулярно присутня на офіційному сайті компанії, в соцмережах. АRX щодня виплачує своїм клієнтам близько 4 млн страхових виплат.

Придбання онлайн

З початку пандемії світ перейшов в онлайн, і, звичайно ж, страхування не виняток. Щоб не піддавати себе зайвому ризику, простіше і безпечніше придбати поліс онлайн, прямо зі смартфона.

В ARX розрахувати вартість Автоцивілки онлайн можна в кілька кліків. При введенні номера авто основна інформація, необхідна для розрахунку вартості поліса, підтягується автоматично. На розрахунок та отримання полісу витратите 5-7 хвилин. Страховий поліс прийде на електронну пошту, їздити нікуди не доведеться. Заявити про страхову подію та відстежувати статус відшкодування збитків можна в онлайн режимі.

Індивідуальний підхід

Якщо поліс Автоцивілки — обов’язковий, чи означає це, що розраховується він завжди однаково? Ні, і ARX може запропонувати індивідуальну систему розрахунку. Компанія — єдина на українському ринку, яка ввела два додаткових фактори в тарифікації ОСЦПВ. На фінальний розрахунок тарифу впливає досвід водія і вік автомобіля. Така система дозволяє автовласникам з більш низьким ступенем ризику отримати дуже конкурентну на ринку ціну.

Різноманітність у виборі продуктів

Вирішивши придбати “Автоцивілку”, як у випадку з будь-яким іншим ринковим продуктам, клієнту хочеться вивчити кілька альтернатив. І ARX їх пропонує! Ви можете вибирати з 5 різних продуктів.

Наприклад, доплативши незначну суму в кілька сотень гривень, можна до основного поліса придбати Добровільну Автоцивілку, яка збільшить суму покриття до 1 млн грн. А якщо ви шанувальник сучасних технологій, то ARX запропонує Автоцивілку “Смарт Драйв”, в якій є мобільний додаток, що дозволяє відслідковувати манеру водіння й отримувати знижку в разі акуратного водіння.

Наявність додатку

У сучасному світі ми звикли користуватися додатками, і страхування підтримує цей тренд. Всю інформацію про свої договорі Автоцивілки можна мати в спеціальному додатку MyARX, розробленому компанією для смартфонів. Додаток встановлюється на IOS і Андроїд.

У додатку можна відстежити всі договори Автоцивілки, КАСКО, ДЦВ, а також медицини.

Вибираючи Автоцивілку з ARX, ви можете бути абсолютно впевнені в якості сервісу, прозорості, своєчасній виплаті. З усіма видами Автоцивілки можна ознайомитися.