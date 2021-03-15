Автоцивілка — обираємо найкращу!

ukru
21:00 • 25313 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 58321 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 51327 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 96281 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 61820 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 95713 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116163 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144587 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184112 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311534 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103157 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 101088 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 104181 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 100299 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 93513 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 58085 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311534 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245744 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339423 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332882 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63628 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109969 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110767 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107733 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121154 перегляди
Актуальне
Автоцивілка — обираємо найкращу!

Автоцивілка — обираємо найкращу!

Київ • УНН

 • 21207 перегляди

Страховий поліс Автоцивілка або ОСЦПВ — продукт для водіїв обов’язковий, тому питання “купувати чи ні”, не актуальне. Звичайно, купувати! Але який продукт вибрати, якими критеріями керуватися? Відповідаємо на це питання і розповідаємо, чому зі страховою компанією ARX ви будете в безпеці.

Надійність компанії

Довіряти авто і життя компаніям, назви яких ви ніколи не чули — щонайменше необдумано і дивно. Надійність — це те, що очікують від страхової. Тому є сенс вивчити історію діяльності компанії на ринку, використовуючи офіційний сайт компанії та інші відкриті джерела.

Краще зрозуміти, як працюють ті чи інші страхові, допоможе сайт Моторного бюро.

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) — незалежна організація, яка координує та організує роботу українських страхових компаній по ОСЦПВ.

ARX на ринку вже 26 років, раніше працювала під ім’ям AXA в складі AXA Group, а зараз входить у найбільший канадський міжнародний холдинг Fairfax Financial Holdings Limited. Компанія вже багато років утримує лідерські позиції на ринку України, і зупинятися на досягнутому не збирається.

У березні компанія підготувала сюрприз для клієнтів — розіграш комплекту шин за умови придбання Автоцивілки онлайн з 15 по 31 березня.

Страхові виплати

Наскільки відповідально компанія підходить до виплат за страховими випадками — звичайно ж, питання найбільш важливе. Процес виплат повинен бути прозорим. Про те, чи платить компанія, можна дізнатися на тому ж сайті МТСБУ, вони регулярно подають звіти. ARX стабільно входить в Топ-5 компаній, які сумлінно здійснюють виплати ОСЦПВ.

Також інформація про виплати регулярно присутня на офіційному сайті компанії, в соцмережах. АRX щодня виплачує своїм клієнтам близько 4 млн страхових виплат.

Придбання онлайн

З початку пандемії світ перейшов в онлайн, і, звичайно ж, страхування не виняток. Щоб не піддавати себе зайвому ризику, простіше і безпечніше придбати поліс онлайн, прямо зі смартфона.

В ARX розрахувати вартість Автоцивілки онлайн можна в кілька кліків. При введенні номера авто основна інформація, необхідна для розрахунку вартості поліса, підтягується автоматично. На розрахунок та отримання полісу витратите 5-7 хвилин. Страховий поліс прийде на електронну пошту, їздити нікуди не доведеться. Заявити про страхову подію та відстежувати статус відшкодування збитків можна в онлайн режимі.

Індивідуальний підхід

Якщо поліс Автоцивілки — обов’язковий, чи означає це, що розраховується він завжди однаково? Ні, і ARX може запропонувати індивідуальну систему розрахунку. Компанія — єдина на українському ринку, яка ввела два додаткових фактори в тарифікації ОСЦПВ. На фінальний розрахунок тарифу впливає досвід водія і вік автомобіля. Така система дозволяє автовласникам з більш низьким ступенем ризику отримати дуже конкурентну на ринку ціну.

Різноманітність у виборі продуктів

Вирішивши придбати “Автоцивілку”, як у випадку з будь-яким іншим ринковим продуктам, клієнту хочеться вивчити кілька альтернатив. І ARX їх пропонує! Ви можете вибирати з 5 різних продуктів.

Наприклад, доплативши незначну суму в кілька сотень гривень, можна до основного поліса придбати Добровільну Автоцивілку, яка збільшить суму покриття до 1 млн грн. А якщо ви шанувальник сучасних технологій, то ARX запропонує Автоцивілку “Смарт Драйв”, в якій є мобільний додаток, що дозволяє відслідковувати манеру водіння й отримувати знижку в разі акуратного водіння.

Наявність додатку

У сучасному світі ми звикли користуватися додатками, і страхування підтримує цей тренд. Всю інформацію про свої договорі Автоцивілки можна мати в спеціальному додатку MyARX, розробленому компанією для смартфонів. Додаток встановлюється на IOS і Андроїд.

У додатку можна відстежити всі договори Автоцивілки, КАСКО, ДЦВ, а також медицини.

Вибираючи Автоцивілку з ARX, ви можете бути абсолютно впевнені в якості сервісу, прозорості, своєчасній виплаті. З усіма видами Автоцивілки можна ознайомитися.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79