Автогражданка — выбираем лучшую!

Надежность компании

Доверять авто и жизнь компаниям, названия которых вы никогда не слышали — не менее необдуманно и странно. Надежность — это то, что ожидают от страховой. Поэтому есть смысл изучить историю деятельности компании на рынке, используя официальный сайт компании и другие открытые источники.

Лучше понять, как работают те или иные страховые, поможет сайт Моторного бюро.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) — независимая организация, которая координирует и организует работу украинских страховых компаний по ОСАГО.

ARX на рынке уже 26 лет, ранее работала под именем AXA в составе AXA Group, а сейчас входит в крупнейший канадский международный холдинг Fairfax Financial Holdings Limited. Компания уже много лет удерживает лидирующие позиции на рынке Украины, и останавливаться на достигнутом не собирается.

В марте компания подготовила сюрприз для клиентов — розыгрыш комплекта шин при покупке автогражданки онлайн с 15 по 31 марта.

Страховые выплаты

Насколько ответственно компания подходит к выплатам по страховым случаям — конечно же, вопрос наиболее важный. Процесс выплат должен быть прозрачным. О том, платит ли компания, можно узнать на том же сайте МТСБУ, они регулярно подают отчеты. ARX стабильно входит в Топ-5 компаний, которые добросовестно осуществляют выплаты ОСАГО.

Также информация о выплатах регулярно присутствует на официальном сайте компании, в соцсетях. АRX ежедневно выплачивает своим клиентам около 4 млн страховых выплат.

Приобретение онлайн

С начала пандемии мир перешел в онлайн, и, конечно же, страхование не исключение. Чтобы не подвергать себя излишнему риску, проще и безопаснее приобрести полис онлайн, прямо со смартфона.

В ARX рассчитать стоимость автогражданки онлайн можно в несколько кликов. При вводе номера авто основная информация, необходимая для расчета стоимости полиса, подтягивается автоматически. На расчет и получение полиса потратите 5-7 минут. Страховой полис придет на электронную почту, ездить никуда не придется. Заявить о страховом событии и отслеживать статус возмещения убытков можно в онлайн режиме.

Индивидуальный подход

Если полис автогражданки — обязательный, означает ли это, что рассчитывается он всегда одинаково? Нет, и ARX может предложить индивидуальную систему расчета. Компания — единственная на украинском рынке, которая ввела два дополнительных фактора в тарификации ОСАГО. На финальный расчет тарифа влияет опыт водителя и возраст автомобиля. Такая система позволяет автовладельцам с более низкой степенью риска получить очень конкурентную на рынке цену.

Разнообразие в выборе продуктов

Решив приобрести “автогражданку”, как в случае с любым другим рыночным продуктом, клиенту хочется изучить несколько альтернатив. И ARX их предлагает! Вы можете выбирать из 5 различных продуктов.

Например, доплатив небольшую сумму в несколько сотен гривен, можно к основному полису приобрести Добровольную Автогражданку, которая увеличит сумму покрытия до 1 млн грн. А если вы поклонник современных технологий, то ARX предложит Автогражданку "Смарт Драйв", в которой есть мобильное приложение, которое позволяет отслеживать манеру вождения и получать скидку при аккуратном вождении.

Наличие приложения

В современном мире мы привыкли пользоваться приложениями, и страхование поддерживает этот тренд. Всю информацию о своих договорах автогражданки можно иметь в специальном приложении MyARX, разработанном компанией для смартфонов. Приложение устанавливается на IOS и Андроид.

В приложении можно отследить все договоры автогражданки, КАСКО, ДГО, а также медицины.

Выбирая Автогражданку с ARX, вы можете быть абсолютно уверены в качестве сервиса, прозрачности, своевременной выплате. Со всеми видами автогражданки можно ознакомиться.