Автора переможного голу у ворота "Динамо" визнано кращим гравцем туру УПЛ

За підсумком голосування перемогу здобув захисник "Десни" Андрій Гітченко, який випередив нападника "Колоса" Володимира Лисенка.

Експертну раду УПЛ сформували: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.

Нагадаємо, що Гітченко приніс "Десні" виграш над "Динамо" завдяки голу в компенсований час матчу.