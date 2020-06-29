Автора переможного голу у ворота "Динамо" визнано кращим гравцем туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга за підсумками опитування фахівців з експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 28-го туру, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.
За підсумком голосування перемогу здобув захисник "Десни" Андрій Гітченко, який випередив нападника "Колоса" Володимира Лисенка.
Експертну раду УПЛ сформували: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.
Нагадаємо, що Гітченко приніс "Десні" виграш над "Динамо" завдяки голу в компенсований час матчу.