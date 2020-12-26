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Автомобіль із 700 кг бурштину затримали на Житомирщині

Київ • УНН

 • 14154 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Житомирській області правоохоронці наздогнали та примусово зупинили мікроавтобус Nissan, який віз 700 кг бурштину, передає УНН із посиланням на повідомлення Нацполіції.

Автомобіль із 700 кг бурштину затримали на Житомирщині

Як повідомили у поліції, автівку із бурштином затримали 25 січня.

"Близько 20:00 ...патрульні примусово зупинили автомобіль Nissan. Рухаючись територією Рівненської області, водій порушив кілька правил дорожнього руху та не зупинився на вимогу поліцейських, відтак вони вирішили його наздогнати та перевірити.

Як виявилось, водій уникав спілкування з поліцейськими через вантаж, що знаходився в мікроавтобусі. Під час огляду з’ясувалось, що він перевозив 27 мішків з камінням, зовні схожим на бурштин-сирець", - йдеться у повідомленні.

Водій, 51-річний житель Чернівецької області, запропонував поліцейським 1000 євро неправомірної вигоди, повідомили у пресслужбі.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Новоград-Волинського відділу поліції, працівники якої задокументували кримінальні правопорушення. Так, виявлене каміння було вилучено та передано на відповідальне зберігання до ГУНП в Житомирській області та призначено його експертне дослідження.

Досудове розслідування проводиться за ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України. Водночас поліцейські задокументували обставини пропонування неправомірної вигоди патрульним. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває встановлення всіх обставин.

Відтак чоловікові загрожує не лише адміністративна відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, а й кримінальна за вказані діяння. Також поліцейські з’ясовують походження та призначення вантажу.

Нагадаємо, в Китай з України намагалися вивезти рекордну партію бурштину.

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