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Автомобиль с 700 кг янтаря задержали в Житомирской области

Киев • УНН

 • 14154 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Житомирской области правоохранители догнали и принудительно остановили микроавтобус Nissan, который вез 700 кг янтаря, передает УНН со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Автомобиль с 700 кг янтаря задержали в Житомирской области

Как сообщили в полиции, автомобиль с янтарем задержали 25 января.

"Около 20:00 ... патрульные принудительно остановили автомобиль Nissan. Двигаясь по территории Ровенской области, водитель нарушил несколько правил дорожного движения и не остановился по требованию полицейских, поэтому они решили его догнать и проверить.

Как оказалось, водитель избегал общения с полицейскими из-за груза, находившегося в микроавтобусе. При осмотре выяснилось, что он перевозил 27 мешков с камнями, внешне похожим на янтарь-сырец", - говорится в сообщении.

Водитель, 51-летний житель Черновицкой области, предложил полицейским 1000 евро неправомерной выгоды, сообщили в пресс-службе.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Новоград-Волынского отдела полиции, сотрудники которой задокументировали уголовные правонарушения. Так, обнаруженные камни были изъяты и переданы на ответственное хранение в ГУНП в Житомирской области и назначено их экспертное исследование.

Досудебное расследование проводится по ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины. В то же время полицейские задокументировали обстоятельства предложение неправомерной выгоды патрульным. По данному факту начато уголовное производство по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление всех обстоятельств.

Поэтому мужчине грозит не только административная ответственность за нарушение Правил дорожного движения, но и уголовное за указанные деяния. Также полицейские выясняют происхождение и назначение груза.

Напомним, в Китай из Украины пытались вывезти рекордную партию янтаря.

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