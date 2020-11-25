Автофіксація порушень ПДР: Аваков вказує на ефективність, планує закупку ще 300 камер
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. За п’ять місяців роботи автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху, кількість постанов про порушення на українських дорогах знизилася майже на 30%. Невдовзі планується придбати ще 300 відеокамер. Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.
“За п’ять місяців роботи відеофіксації кількість постанов про порушення знизилася майже на 30%! Маємо чітку тенденцію до зменшення порушень швидкісного режиму. Система працює”, - написав міністр.
З його слів, невдовзі планується придбати ще 300 відеокамер, які працюватимуть по всій країні.
"Невдовзі придбаємо 300 відеокамер, які працюватимуть по всій країні", - зазначив голова МВС.
Нагадаємо, з 1 червня на дорогах в Україні розпочала роботу система автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху, на перших етапах якої фіксуватиметься тільки перевищення встановленої швидкості руху.
Як повідомляв УНН, з 19 листопада система автофіксації порушень ПДР почала реєструвати порушення, скоєні власниками автомобілів на іноземній реєстрації.
За п’ять місяців роботи відеофіксації кількість постанов про порушення знизилася майже на 30%! Маємо чітку тенденцію до зменшення порушень швидкісного режиму. Система працює! Невдовзі придбаємо 300 відеокамер, які працюватимуть по всій країні! Контролюємо ПДР – рятуємо життя! pic.twitter.com/VX2DnSM9Hn— Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 25, 2020