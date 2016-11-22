Автобусна аварія в Таїланді забрала життя 18 осіб

В північній провінції Таїланду Уттарадіт туристичний автобус, який перевозив людей похилого віку, з’їхав з дороги в яр глибиною близько 70 метрів, в результаті чого 18 людей загинуло і 20 отримало ушкодження.

48-літньому водієві перед тим, як автобус перевернувся в яр, вдалося вистрибнути з транспорту. Його забрала швидка.

Як повідомляє джерело, рятувальникам довелося піднімати транспорт двома кранами.

Яу повідомляв УНН, кількість загиблих внаслідок аварії на залізниці в Індії сягнула 149 осіб.