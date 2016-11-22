Автобусная авария в Таиланде унесла жизни 18 человек

В северной провинции Таиланда Уттарадит туристический автобус, перевозивший пожилых людей, съехал с дороги в овраг глубиной около 70 метров, в результате чего 18 человек погибли и 20 получили повреждения.

48-летнему водителю перед тем, как автобус перевернулся в овраг, удалось выпрыгнуть из транспорта. Его забрала скорая.

Как сообщает источник, спасателям пришлось поднимать транспорт двумя кранами.

Как сообщал УНН, количество погибших в результате аварии на железной дороге в Индии достигло 149 человек.