Автобусная авария в Таиланде унесла жизни 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Таиланде в результате аварии автобуса 18 пожилых людей погибли и 20 получили повреждения, передает УНН со ссылкой на Bangkok Post.
В северной провинции Таиланда Уттарадит туристический автобус, перевозивший пожилых людей, съехал с дороги в овраг глубиной около 70 метров, в результате чего 18 человек погибли и 20 получили повреждения.
48-летнему водителю перед тем, как автобус перевернулся в овраг, удалось выпрыгнуть из транспорта. Его забрала скорая.
Как сообщает источник, спасателям пришлось поднимать транспорт двумя кранами.
Как сообщал УНН, количество погибших в результате аварии на железной дороге в Индии достигло 149 человек.