Автобус наїхав на пішохода на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 грудня. УНН. Сьогодні, в Олександрії автобус здійснив наїзд на пішохода, постраждалу госпіталізували. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУ НП в області.
“Близько 6:30 на території міста Олександрія водій автомобіля ВАЗ-2111 під керування місцевого жителя 1959 року народження, рухаючись по проспекту Соборному, скоїв наїзд на пішохода. 55-річна мешканка Олександрії отримала тілесні ушкодження з якими була доправлена до лікарні”, — повідомили в прес-службі.
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Як стало відомо з власних джерел, в даний момент жінка знаходиться в реанімації, в неї травми таза.