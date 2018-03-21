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Австрійський чиновник отримає більше 300 тис. євро компенсації за статеву дискримінацію

Київ • УНН

 • 7917 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. В Австрії, за рішенням суду, чиновник отримає більше 300 тисяч євро компенсації за несправедливе “непідвищення по службі” через стать. Про це повідомляє The Local, передає УНН.

Так, Пітер Францмаєр подав до суду за дискримінацію після того, як у 2011 році не отримав підвищення у Міністерстві транспорту. Тоді посаду віддали керівниці іншого департаменту Урсулі Зехнер.

Федеральний адміністративний суд Австрії постановив, що існує “помітний шаблон, згідно з яким (Зехнер) з самого початку перебувала у більш вигідній позиції, ніж інші кандидати” та постановив виплатити Францмаєру компенсацію у розмірі 317 368 євро, що відображає додаткові кошти, які він мав отримати на посаді, а також збитки.

Зазначено, що тодішня міністр транспорту Доріс Буре заявила, що під час призначення Зехнер дотримувалися усіх відповідних юридичних процедур, проте остаточне рішення, за її словами, ухвалили через “масову непредставленість жінок”.

“Я сподіваюсь, що нинішнє рішення не поставить під питання принцип заохочення просування жінок”, — зазначила вона.

Нагадаємо, заступник директора Центрального розвідуправління США Джина Хаспел очолила Управління, це перша жінка на цій посаді.

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