Австрийский чиновник получит более 300 тыс. евро компенсации за половую дискриминацию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Австрии, по решению суда, чиновник получит больше 300 тыс. евро компенсации за несправедливое "неповышении по службе" через пол. Об этом сообщает The Local, передает УНН.
Так, Питер Францмаер подал в суд за дискриминацию после того, как в 2011 году не получил повышение в Министерстве транспорта. Тогда должность отдали руководительнице другого департамента Урсуле Зехнер.
Федеральный административный суд Австрии постановил, что существует "заметный шаблон, согласно которому (Зехнер) изначально находилась в более выгодной позиции, чем другие кандидаты" и постановил выплатить Францмаеру компенсацию в размере 317 368 евро, что отражает дополнительные средства, которые он получить в должности, а также убытки.
Отмечено, что тогдашняя министр транспорта Дорис Буре заявила, что при назначении Зехнер придерживались всех соответствующих юридических процедур, однако окончательное решение, по ее словам, приняли из-за "массовой непредставлености женщин".
"Я надеюсь, что нынешнее решение не поставит под вопрос принцип поощрения продвижения женщин", - отметила она.
Напомним, заместитель директора Центрального разведуправления США Джина Хаспел возглавила Управление, это первая женщина на этом посту.