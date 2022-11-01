Австрія заповнила газосховища майже на рік

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"Федеральний уряд виконав свою домашню роботу щодо енергопостачання і не тільки зробив резерви для майбутнього опалювального сезону, але також уже здійснив початкову підготовку до наступного року", - заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер.

Він додав: "Особливо в коротко- та середньострокових заходах, зокрема щодо зберігання та диверсифікації, ми не тільки виконали наші обіцянки, але в деяких випадках навіть перевищили їх".

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Повідомляється, що 1 1 ТВт-год скрапленого газу країна отримала після того, як Нехаммер відвідав Абу-Дабі. Окрім цього, австрійський уряд планує зберегти 20 ТВт-год як стратегічний резерв.

Додамо

Австрія має одні з найбільших газових сховищ відносно чисельності населення, але у 2021 році вона була країною, яка найбільше залежала від російського газу. У березні 2022-го уряд країни виділив 2 мільярди євро на зменшення інфляційного тиску, представив схему зеленої промисловості вартістю 5,7 мільярда євро та пообіцяв компаніям 100 мільйонів євро на допомогу у відході від російського газу.

Нагадаємо

Міністр енергетики України Герман Галущенко запропонував Європі скористатися моментом низьких цін на газ і зробити запаси блакитного палива на зиму, використавши українські газосховища.