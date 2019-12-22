Австрія витратила 300 млн євро на контроль на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Австрія витратила понад 300 млн євро на здійснення запровадженого у 2015 році контролю на кордоні з деякими країнами. Про це повідомляє УНН з посиланням на АРА.
"За словами міністра внутрішніх справ Вольфганга Пешорна, який відповів на запит Соціал-демократичної партії, витрати МВС до весни 2020 року перевищать 130 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що раніше у міністерстві оборони Австрії заявили, що з 2015 до червня 2019 року витрати федеральної армії на забезпечення контролю на кордоні становили 169 млн євро.
З вересня минулого року на кордоні Австрії було виявлено близько 1 тис. біженців.
Нагадаємо, Австрія планує надати Україні 37 млн євро.