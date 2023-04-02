Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10 ”, - повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Також за інформацією Генштабу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника та одну реактивну систему залпового вогню.