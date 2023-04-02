Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, уражено 2 склади боєприпасів противника та одну реактивну систему залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10 ”, - повідомили у Генштабі ЗСУ.
Доповнення
Також за інформацією Генштабу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника та одну реактивну систему залпового вогню.