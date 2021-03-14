"Аватар" знову став лідером за касовими зборами, обігнавши фільм "Месники: Завершення"

Деталі

За даними видання, "Аватару" вдалося підвищити касові збори завдяки повторному показу в Китаї. З його допомогою картина заробила ще 8,9 мільйона доларів.

В цілому касові збори "Аватара" сягнули 2 798 579 794 долари, а фільму "Месники: Завершення" - 2 797 501 328 доларів.

Додамо

"Аватар" вийшов в прокат в 2009 році. Стрічка десять років утримувала лідерство зі зборів. У квітні 2019 року фільм "Месники: Завершення" побив цей рекорд. За підсумками першого дня прокату фільм виручив 156,7 мільйона доларів. За цим показником він обійшов минулого лідера по зборах - картину "Зоряні війни: Пробудження сили", яка заробила в день прем'єри в 2015 році 119 мільйонів доларів.