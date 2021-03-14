"Аватар" снова стал лидером по кассовым сборам, обогнав фильм "Мстители: Финал"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Кинокартина Джеймса Кэмерона "Аватар", вышедшая в 2009 году, обогнала предыдущего рекордсмена по кассовым сборам - фильм 2019 года "Мстители: Финал". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deadline.
Детали
По данным издания, "Аватару" удалось повысить кассовые сборы благодаря повторному показу в Китае. С его помощью картина заработала еще 8,9 миллиона долларов.
В целом кассовые сборы "Аватара" составили 2 798 579 794 доллары, а фильма "Мстители: Финал" - 2 797 501 328 долларов.
Добавим
"Аватар" вышел в прокат в 2009 году. Лента десять лет удерживала лидерство по сборам. В апреле 2019 года фильм "Мстители: Финал" побил этот рекорд. По итогам первого дня проката фильм выручил 156,7 миллиона долларов. По этому показателю он обошел прошлого лидера по сборам - картину "Звездные войны: Пробуждение силы", которая заработала в день премьеры в 2015 году 119 млн долларов.