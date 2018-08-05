Аварія літака в США, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Одномоторний літак EA400 розбився незабаром після вильоту з аеродрому в американському штаті Оклахома. Ніхто з шести чоловік, що знаходилися на борту, не вижив, повідомляє УНН з посиланням на телеканал Fox News.
За його даними, влада округу Кей і населеного пункту Понка-Сіті не підтверджують офіційно загибель людей, оскільки хочуть впізнати усі тіла.
EA400 є шестимісний одномоторний моноплан. Розслідуванням НП займаються Федеральне авіаційне управління і Національне управління з безпеки на транспорті.
Нагадаємо, в Румунії зіткнулися два легкомоторні літаки. У результаті інциденту загинув один з пілотів.