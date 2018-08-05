Авария самолета в США, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Одномоторный самолет EA400 разбился вскоре после вылета с аэродрома в американском штате Оклахома. Никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил, сообщает УНН со ссылкой на телеканал Fox News.
По его данным, власти округа Кей и населенного пункта Понка-Сити не подтверждают официально гибель людей, поскольку хотят узнать все тела.
EA400 является шестиместный одномоторный моноплан. Расследованием ЧП занимаются Федеральное авиационное управление и Национальное управление по безопасности на транспорте.
Напомним, в Румынии столкнулись два легкомоторных самолета. В результате инцидента погиб один из пилотов.