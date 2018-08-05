Авария самолета в США, есть жертвы

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 11097 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 73246 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118350 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126282 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165777 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152180 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140208 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130329 просмотра

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7 марта, 08:52 • 178778 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118292 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 11994 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Одномоторный самолет EA400 разбился вскоре после вылета с аэродрома в американском штате Оклахома. Никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил, сообщает УНН со ссылкой на телеканал Fox News.

По его данным, власти округа Кей и населенного пункта Понка-Сити не подтверждают официально гибель людей, поскольку хотят узнать все тела.

EA400 является шестиместный одномоторный моноплан. Расследованием ЧП занимаются Федеральное авиационное управление и Национальное управление по безопасности на транспорте.

Напомним, в Румынии столкнулись два легкомоторных самолета. В результате инцидента погиб один из пилотов.

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