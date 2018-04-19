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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Аваков про "записи Онищенка": політичний корупціонер маніпулює, намагаючись уникнути покарання

Київ • УНН

 • 10634 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Політичний корупціонер, який системно грабував бюджет країни, - бреше і маніпулює, намагаючись уникнути покарання за висунутими йому звинуваченнями. Так міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков покоментував нові "записи Онищенка", які оприлюднили в мережі, передає УНН.

Аваков про "записи Онищенка": політичний корупціонер маніпулює, намагаючись уникнути покарання

"Записний політичний корупціонер, який системно грабував бюджет країни, - бреше і маніпулює, намагаючись уникнути покарання за висунутими йому звинуваченнями", - написав Аваков.

Разом з тим, міністр додав, що "це не змінить його статус - Онищенко має бути засуджений за політичну корупцію і злодійство".

Раніше нові "записи Онищенка" прокоментували у НАБУ.

У бюро вкотре наголосили, що готові вивчити "плівки" в межах своєї компетенції за умови одержання оригіналів записів

Крім того, у прес-службі відзначили, що Національне бюро неодноразово пропонувало Олександру Онищенку, в тому числі і у публічній площині, передати оригінали плівок.

Нагадаємо, вперше інформація про "записи Онищенка" з'явилась ще у 2016-му році. Згодом інформацію про ці записи коментували у САП та НАБУ.

А Президент України Петро Порошенко заявив, що не чув і не хоче чути про так звані “плівки Олександра Онищенка”.

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