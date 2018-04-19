Аваков про "записи Онищенка": політичний корупціонер маніпулює, намагаючись уникнути покарання
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Політичний корупціонер, який системно грабував бюджет країни, - бреше і маніпулює, намагаючись уникнути покарання за висунутими йому звинуваченнями. Так міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков покоментував нові "записи Онищенка", які оприлюднили в мережі, передає УНН.
"Записний політичний корупціонер, який системно грабував бюджет країни, - бреше і маніпулює, намагаючись уникнути покарання за висунутими йому звинуваченнями", - написав Аваков.
Разом з тим, міністр додав, що "це не змінить його статус - Онищенко має бути засуджений за політичну корупцію і злодійство".
Раніше нові "записи Онищенка" прокоментували у НАБУ.
У бюро вкотре наголосили, що готові вивчити "плівки" в межах своєї компетенції за умови одержання оригіналів записів.
Крім того, у прес-службі відзначили, що Національне бюро неодноразово пропонувало Олександру Онищенку, в тому числі і у публічній площині, передати оригінали плівок.
Нагадаємо, вперше інформація про "записи Онищенка" з'явилась ще у 2016-му році. Згодом інформацію про ці записи коментували у САП та НАБУ.
А Президент України Петро Порошенко заявив, що не чув і не хоче чути про так звані “плівки Олександра Онищенка”.