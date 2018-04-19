Аваков о "записях Онищенко": политический коррупционер манипулирует, пытаясь избежать наказания

"Записной политический коррупционер, который системно грабил бюджет страны, - врет и манипулирует, пытаясь избежать наказания по предъявленным ему обвинениям", - написал Аваков.

Вместе с тем, министр добавил, что "это не изменит его статус - Онищенко должен быть осужден за политическую коррупцию и воровство".

Ранее новые "записи Онищенко" прокомментировали в НАБУ.

В бюро еще раз подчеркнули, что готовы изучить "пленки" в пределах своей компетенции при условии получения оригиналов записей.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что Национальное бюро неоднократно предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок.

Напомним, впервые информация о "записях Онищенко" появилась еще в 2016 году. Впоследствии информацию об этих записях комментировали в САП и НАБУ.

А Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не слышал и не хочет слышать о так называемых "пленках Александра Онищенко".