Аваков очікує спростування “абсурдних” звинувачень щодо Парубія
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про “упередженість формулювань” у провадженні проти ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія і очікує спростування звинувачень. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Справа ДБР по Парубію та Одесі. Розумію, що не могли за заявою не відкрити ЄРДР, — вимога КПК. Не розумію упередженості формулювань. Очікую, відповідно до закону та здорового глузду закриття провадження та спростування абсурдних звинувачень”, — йдеться в повідомленні.
Раніше у ДБР повідомили, що провадження, яке зареєстроване за заявою ексзаступника голови Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова не стосується народного депутата Андрій Парубія. Мова йде про події 2 травня 2014-го року в Одесі.