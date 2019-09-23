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Аваков очікує спростування “абсурдних” звинувачень щодо Парубія

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про “упередженість формулювань” у провадженні проти ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія і очікує спростування звинувачень. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

“Справа ДБР по Парубію та Одесі. Розумію, що не могли за заявою не відкрити ЄРДР, — вимога КПК. Не розумію упередженості формулювань. Очікую, відповідно до закону та здорового глузду закриття провадження та спростування абсурдних звинувачень”, — йдеться в повідомленні.

Раніше у ДБР повідомили, що провадження, яке зареєстроване за заявою ексзаступника голови Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова не стосується народного депутата Андрій Парубія. Мова йде про події 2 травня 2014-го року в Одесі.

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