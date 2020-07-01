"Аталанта" підсилилась конкурентом Маліновського

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КИЇВ. 1 липня. УНН. ФК "Аталанта" з Бергамо оформив трансфер гравця туринського "Ювентуса" Сімоне Мураторе, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Аталанти".

Контракт 22-річного центрального півзахисника розрахований до літа 2024 року. Його вартість склала 7 млн євро.

"Гнучкий і тактично грамотний півзахисник з хорошою фізичною структурою і ігровим баченням", - так клуб охарактеризував Мураторе.

"Аталанта" представляє для мене чудову нагоду. І я маю намір зробити все можливе, щоб повернути довіру до мене. Я дійсно щасливий, що можу носити цю футболку ("Аталанти" – ред.). Тепер мені не терпиться почати працювати з містером Гасперіні і моїми новими тіммейтами", - сказав Мураторе.

Відзначимо, що в останні два сезони він грав у складі "Ювентуса" до 23 років, в цілому 49 матчів і 3 голи. За основний склад "Ювентуса" футболіст дебютував тільки три дні назад проти "Лечче".

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