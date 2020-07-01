"Аталанта" усилилась конкурентом Малиновского
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. ФК "Аталанта" из Бергамо оформил трансфер игрока туринского "Ювентуса" Симоне Мураторе, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Аталанты".
Контракт 22-летнего центрального полузащитника рассчитан до лета 2024 года. Его стоимость составила 7 млн евро.
"Гибкий и тактически грамотный полузащитник с хорошей физической структурой и игровым видением", - так клуб охарактеризовал Мураторе.
"Аталанта" представляет для меня замечательную возможность. И я намерен сделать все возможное, чтобы вернуть доверие ко мне. Я действительно счастлив, что могу носить эту футболку ( "Аталанты" - ред.). Теперь мне не терпится начать работать с мистером Гасперини и моими новыми тиммейтамы ", - сказал Мураторе.
Отметим, что в последние два сезона он играл в составе "Ювентуса" в 23 лет, в общей сложности 49 матчей и 3 гола. За основной состав "Ювентуса" футболист дебютировал только три дня назад против "Лечче".