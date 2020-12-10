"Аталанта" Маліновського перемогла "Аякс" та пробилася у плей-офф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У матчі заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА нідерландський "Аякс" зазнав домашнього фіаско проти італійської "Аталанти", інформує УНН.
Ключовий момент поєдинку відбувся на 75 хвилині, коли півзахисник нідерландців Гравенберх отримав вилучення через відмашку від суперника (потрапив рукою по обличчю). Вже через десять хвилин бергамці побігли в контрвипад та відзначилися. Автором голу став Луїс Мюріель — 1:0.
Примітно, що українець Руслан Маліновський був в заявці команди з Бергамо, але не виходив на поле.
Додамо також, “Ліверпуль” набрав 13 очок і посів перше місце в групі D. “Аталанта” (11) — на другому місці, на 4 очки випередила “Аякс” (7), який виступатиме у плей-офф Ліги Європи УЄФА.