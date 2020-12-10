"Аталанта" Малиновского победила "Аякс" и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В матче заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА нидерландский "Аякс" потерпел домашнее фиаско против итальянской "Аталанты", информирует УНН.
Ключевой момент поединка состоялся на 75 минуте, когда полузащитник голландцев Гравенберх получил удаление за отмашку от соперника (попал рукой по лицу). Уже через десять минут бергамцы побежали в контрвыпад и отличились. Автором гола стал Луис Мюриэль — 1:0.
Примечательно, что украинец Руслан Малиновский был в заявке команды из Бергамо, но не выходил на поле.
Добавим также, “Ливерпуль” набрал 13 очков и занял первое место в группе D. “Аталанта” (11) — на втором месте, на 4 очка опередила “Аякс” (7), который будет выступать в плей-офф Лиги Европы УЕФА.