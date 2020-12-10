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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 64259 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 85573 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 112937 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 148225 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197469 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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"Аталанта" Малиновского победила "Аякс" и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов

"Аталанта" Малиновского победила "Аякс" и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 10055 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В матче заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА нидерландский "Аякс" потерпел домашнее фиаско против итальянской "Аталанты", информирует УНН.

Ключевой момент поединка состоялся на 75 минуте, когда полузащитник голландцев Гравенберх получил удаление за отмашку от соперника (попал рукой по лицу). Уже через десять минут бергамцы побежали в контрвыпад и отличились. Автором гола стал Луис Мюриэль — 1:0.

Примечательно, что украинец Руслан Малиновский был в заявке команды из Бергамо, но не выходил на поле.

Добавим также, “Ливерпуль” набрал 13 очков и занял первое место в группе D. “Аталанта” (11) — на втором месте, на 4 очка опередила “Аякс” (7), который будет выступать в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Украинские Национальные Новости

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