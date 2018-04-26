"Арсенал" зіграв внічию з "Атлетіко" в першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Англійський “Арсенал” з рахунком 1:1 зіграв внічию з іспанським “Атлетіко” в першому півфінальному матчі футбольної Ліги Європи. Зустріч пройшла на стадіоні “Емірейтс” у Лондоні, передає УНН з посиланням на ТАРС.
У складі англійського клубу відзначився нападник Олександр Ляказетт (61-я хвилина), у “Атлетіко” голом відзначився Антуан Грізманн (82). Раніше команди не зустрічалися між собою в єврокубках.
Хорватський захисник іспанців Шім’ї Врсалько був видалений з поля на 10-й хвилині за другу жовту картку. На 13-й хвилині гри головний арбітр матчу француз Клеман Тюрпен видалив з лавки запасних аргентинського наставника “Атлетіко” Дієго Сімеоне, який був незадоволений рішенням судді не показати картку захиснику “Арсенала” Ектору Бельеріну за грубе порушення правил.
“Атлетіко” на стадії 1/8 фіналу турніру за сумою двох зустрічей переміг московський “Локомотив” (3:0, 5:1). “Арсенал” в рамках 1/4 фіналу переміг над іншою російською командою московським ЦСКА (4:1, 2:2).
Матч-відповідь 1/2 фіналу відбудеться 3 травня в Мадриді. Фінал Ліги Європи відбудеться 16 травня у французькому Ліоні. Переможець турніру отримає пряму путівку в Лігу чемпіонів в наступному сезоні.
Нагадаємо, мюнхенська “Баварія” на своєму полі поступилася мадридському “Реалу” з рахунком 1:2 у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.