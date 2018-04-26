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"Арсенал" сыграл вничью с "Атлетико" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

Киев • УНН

 • 8923 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Английский “Арсенал” со счетом 1:1 сыграл вничью с испанским “Атлетико” в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе “Эмирейтс” в Лондоне, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Арсенал" сыграл вничью с "Атлетико" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

В составе английского клуба отличился нападающий Александр Ляказетт (61-я минута), в “Атлетико” голом отметился Гризманн (82). Ранее команды не встречались между собой в еврокубках.

Хорватский защитник испанцев Семей Врсалько был удален с поля на 10-й минуте за вторую желтую карточку. На 13-й минуте игры главный арбитр матча француз Клеман Тюрпен удалил со скамейки запасных аргентинского наставника “Атлетико” Диего Симеоне, который был недоволен решением судьи не показать карточку защитнику “Арсенала” Эктору Бельерину за грубое нарушение правил.

“Атлетико” на стадии 1/8 финала турнира по сумме двух встреч победил московский “Локомотив” (3:0, 5:1). “Арсенал” в рамках 1/4 финала победил над другой российской командой московским ЦСКА (4:1, 2:2).

Ответный матч 1/2 финала состоится 3 мая в Мадриде. Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе. Победитель турнира получит прямую путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, мюнхенская “Бавария” на своем поле уступила мадридскому “Реалу” со счетом 1:2 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

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