Арсенал зброї знайшли на території маріупольського підприємства

Граната, патрони і гранатометний постріл — все це знаходилося в звичайному продовольчому пакеті на узбіччі дороги. Арсенал виявив перехожий і зателефонував на “102”. Зараз на місці працюють слідчо-оперативна група Лівобережного відділення поліції і вибухотехніки.

“Повідомлення в поліцію надійшло сьогодні ввечері від місцевого жителя. Чоловік не став чіпати знахідки, а відразу звернувся в поліцію. У пакеті знаходилися 4 ВОГ-17, РГД-5 з запалом і майже 2300 патронів калібру 5,45 та 7,62 міліметра. Яким чином в доступному місці з’явився бойовий арсенал і хто його власник, належить встановити слідству. Зараз загроза нейтралізована, військові предмети будуть направлені на експертизу”, — йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.263 “Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 1 квітня у м.Курахове на Донеччині поліцейські затримали чоловіка, який намагався сісти в автобус з трьома бойовими гранатами.